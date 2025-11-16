ESTADO CELEBRA EL TRIUNFO DE ISMAEL HERNÁNDEZ EN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS 2025

* Reconoció su destacada participación en la prueba de caminata, obteniendo medalla de plata.

El Gobierno del Estado destacó el logro del deportista Ismael Hernández, integrante del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) en el Departamento de Educación Física, tras obtener la medalla de plata en la prueba de caminata durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2025. Este resultado refleja el respaldo sin límites que la administración Estatal mantiene hacia el desarrollo deportivo en todas sus disciplinas.

Ismael Hernández, medallista olímpico en los Juegos Olímpicos de México 68, continúa consolidando una trayectoria ejemplar que inspira a nuevas generaciones de atletas potosinos por su disciplina, constancia y entrega. Su reciente distinción con el Premio Municipal del Deporte 2025 suma un reconocimiento más a un año marcado por resultados sobresalientes.

El director General del Sistema, Martín Rodríguez Ramírez, resaltó que este triunfo representa un orgullo para San Luis Potosí y fortalece el sentido de identidad entre estudiantes y docentes que forman parte de la comunidad educativa Estatal.