ESPECTACULAR DESFILE DE XANTOLO 2025 EN LA CAPITAL DEL ESTADO

* Más de 10 mil personas disfrutaron del colorido y místico desfile Xantolo en tu Ciudad.

* Participaron más de 4 mil estudiantes, trabajadoras y trabajadores del Estado, así como particulares en 52 contingentes.

Este sábado, la avenida Venustiano Carranza se transformó en un río de color, música y tradición con el monumental desfile de Xantolo en tu Ciudad, uno de los eventos más esperados del año en San Luis Potosí. Desde antes de las 17:00 horas miles de familias se dieron cita a lo largo de la vialidad -desde la glorieta Francisco González Bocanegra hasta el Centro Histórico-, para disfrutar de un espectáculo lleno de vida, donde las comparsas tradicionales de la Huasteca, los municipios invitados y contingentes de la Ciudad de México y del país invitado, Brasil, llenaron de alegría cada rincón.

Durante tres horas, más de cuatro mil participantes desfilaron en 52 contingentes que representaron escuelas, dependencias y empresas locales para asombrar a más de 10 mil personas que disfrutaron del desfile.

El ambiente de fiesta y orgullo potosino, así como los acordes de los sones huastecos acompañaron el paso de las catrinas, los carros alegóricos y las danzas típicas que evocaban la riqueza cultural del Día de Muertos. Niños, jóvenes y adultos participaron con entusiasmo, mostrando el amor por una tradición que, año con año, se renueva y se fortalece. Las familias aplaudieron cada comparsa, mientras los aromas del incienso y las flores de cempasúchil se mezclaron con la emoción de quienes presenciaron el desfile.

Uno de los contingentes más destacados fue el del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), que reunió a más de mil 300 participantes entre estudiantes, docentes y personal administrativo. Con creatividad y esmero, presentaron representaciones alusivas a la muerte y la vida, con trajes coloridos, música y mensajes que exaltaban el valor de las tradiciones. El director general del SEER, Martín Rodríguez Ramírez, reconoció el esfuerzo conjunto de las comunidades educativas y destacó el impulso del gobernador Ricardo Gallardo Cardona para hacer posible un evento de esta magnitud.

Por su parte el titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo, también resaltó la importancia de estas actividades para preservar el legado cultural de la Huasteca Potosina. Agradeció la participación de los potosinos y los invitó a continuar disfrutando del Festival Xantolo, especialmente en la Plaza del Carmen, donde estudiantes de diversos niveles educativos presentaron altares de muertos y exhibiciones de catrinas elaboradas con gran dedicación.

Así, entre luces, música y tradición, San Luis Potosí celebró una vez más la vida y la memoria de quienes ya partieron. El desfile de Xantolo en la avenida Carranza no solo fue un espectáculo visual, sino un acto de identidad colectiva que reafirmó el orgullo potosino por sus raíces.