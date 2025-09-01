18.5 C
San Luis Potosí
ESCUELAS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR LISTAS PARA EL NUEVO CICLO ESCOLAR

By Redacción
domingo, agosto 31, 2025

* El Gobierno del Estado garantiza que todas las niñas, niños y jóvenes cuenten con libros de texto gratuitos desde el primer día de clases.

Con el apoyo sin límites del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), aseguró la entrega en tiempo y forma de más de 480 mil libros de texto gratuitos para preescolar, primaria y secundaria con lo que se garantiza que el ciclo escolar 2025-2026 inicie sin contratiempos y con los recursos necesarios para impulsar una educación de calidad en todo San Luis Potosí.
El director general, Martín Rodríguez Ramírez, subrayó que esta acción refuerza el compromiso del Gobierno del Estado de brindar a cada estudiante las herramientas para un aprendizaje integral, asegurando igualdad de oportunidades educativas en todas las regiones.

