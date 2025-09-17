25.6 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADOSEER

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS “LOS INFANTE” CONMEMORA 144 AÑOS

By Redacción
102
spot_img
miércoles, septiembre 17, 2025

* En una ceremonia reafirmó su compromiso con la formación integral de la juventud potosina.

La Escuela de Artes y Oficios “Los Infante” celebró su 144 aniversario con una ceremonia oficial. Durante el evento, el director del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), Martín Rodríguez Ramírez, resaltó el compromiso del Gobierno del Estado con una educación sin límites para la juventud.
Como parte de las actividades conmemorativas, se impartió la conferencia enfocada en el uso de redes sociales e inteligencia artificial, dirigida al alumnado. La Escuela “Los Infante” mantiene su papel activo en el desarrollo cultural y educativo de San Luis Potosí, consolidándose como una institución con tradición y aporte continuo en la formación técnica y artística.

Artículo anterior
Messi anota y asiste en triunfo del Inter Miami en la MLS ante Seattle Sounders
Artículo siguiente
ESTE DOMINGO, SOLEDAD INVITA A LAS FAMILIAS A DISFRUTAR DE GRAN FUNCIÓN DE LUCHA LIBRE GRATUITA
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.