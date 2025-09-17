ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS “LOS INFANTE” CONMEMORA 144 AÑOS

* En una ceremonia reafirmó su compromiso con la formación integral de la juventud potosina.

La Escuela de Artes y Oficios “Los Infante” celebró su 144 aniversario con una ceremonia oficial. Durante el evento, el director del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), Martín Rodríguez Ramírez, resaltó el compromiso del Gobierno del Estado con una educación sin límites para la juventud.

Como parte de las actividades conmemorativas, se impartió la conferencia enfocada en el uso de redes sociales e inteligencia artificial, dirigida al alumnado. La Escuela “Los Infante” mantiene su papel activo en el desarrollo cultural y educativo de San Luis Potosí, consolidándose como una institución con tradición y aporte continuo en la formación técnica y artística.