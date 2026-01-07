17.5 C
San Luis Potosí
ESTADOSEER

DOCENTES SE PREPARAN PARA EL REGRESO A CLASES CON TALLER INTENSIVO

By Redacción
miércoles, enero 7, 2026

• Del 7 al 9 de enero se lleva a cabo la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar en planteles de todo el Estado.

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) y el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) se encuentran preparados para la reanudación de labores de las y los 50 mil trabajadores de la educación, incluyendo personal docente, directivo, de supervisión y administrativo en la entidad, con la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar (CTE), que se lleva a cabo del 7 al 9 de enero.
El Gobierno del Estado encabezado por Ricardo Gallardo Cardona refrenda su compromiso con una educación de calidad, por lo que durante las jornadas, personal escolar participará en la planeación, análisis y fortalecimiento de estrategias pedagógicas, con el objetivo de consolidar el trabajo académico y mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en beneficio de las y los estudiantes para el arranque formal al regreso a clases el lunes 12 de enero.

