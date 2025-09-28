CONVENIO EDUCATIVO PARA FORTALECER DESARROLLO PROFESIONAL

* El SEER y la empresa japonesa Toyoda Gosei establecen una alianza que permitirá a colaboradores y sus familiares concluir la preparatoria,

Con el respaldo sin límites del Gobierno del Estado que encabeza Ricardo Gallardo Cardona, el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), a través de la Preparatoria Rafael Nieto Compeán turno nocturno, firmó un convenio de colaboración con la empresa japonesa Toyoda Gosei. Esta alianza fortalece la vinculación entre el sector educativo y empresarial, permitiendo que docentes impartan clases directamente en la sala de capacitación de la empresa.

El acuerdo fue firmado por el director general del SEER, Martín Rodríguez Ramírez, y el representante legal de Toyoda Gosei, Carlo Abdiel Castillo Lara. Con esta iniciativa, colaboradores y familiares podrán concluir su educación media superior, ampliando sus oportunidades de desarrollo profesional. Además, se proyecta como el inicio de más convenios que impulsen una educación sin límites en el estado.