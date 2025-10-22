CONTINÚA LA ENTREGA DE APOYOS DIRECTOS A FAMILIAS AFECTADAS EN LA HUASTECA

* El Sistema Educativo Estatal Regular entregó más de 800 apoyos a familias de la Huasteca.

Bajo el lema “Todos Unidos por la Huasteca”, el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), entregó más de 800 apoyos, como despensas y kits de limpieza, con el fin de seguir brindando asistencia a las familias en situación vulnerable. Durante la jornada, el director del SEER, Martín Rodríguez Ramírez, reiteró el compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo con las Familias y dijo que ninguna familia quedará sin apoyo.

Las y los beneficiarios agradecieron al gobernador Ricardo Gallardo por su acompañamiento constante y su sensibilidad ante las necesidades más urgentes. Este esfuerzo permitirá reactivar las actividades en la región Huasteca y fortalecer la unión entre sus comunidades.