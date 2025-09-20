Con éxito, personal del SEER participa en el Segundo Simulacro Nacional.

Con la participación del personal administrativo del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), se llevó a cabo con éxito el Segundo Simulacro Nacional, siguiendo las instrucciones y protocolos de seguridad establecidos por el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona.

El ejercicio inició a las 12:00 horas, sincronizado con la alarma del edificio administrativo y la alerta nacional, lo que permitió que los trabajadores, de manera ordenada y con calma, se dirigieran a los puntos de encuentro designados, bajo la coordinación de los responsables de seguridad.

Martín Rodríguez Ramírez, Director General del SEER, destacó la importancia de estas acciones preventivas para garantizar la protección de la comunidad educativa y fortalecer la cultura de la seguridad.

Con este tipo de simulacros se refuerza la conciencia y la preparación en materia de prevención, lo que contribuye a salvaguardar la integridad de más de 810 planteles educativos, más de un millón de alumnos y más de 9,000 docentes que forman parte del sistema. Así, el SEER reafirma su compromiso con la seguridad y bienestar de toda la comunidad educativa de San Luis Potosí.