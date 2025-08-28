BECENE DA BIENVENIDA A NUEVA GENERACIÓN

• Más de 300 estudiantes de nuevo ingreso iniciaron su semana de inducción.

Con respaldo sin límites del Gobierno del Estado que encabeza Ricardo Gallardo Cardona, la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado (Becene) dio la bienvenida a más de 300 estudiantes de nuevo ingreso para el ciclo 2025-2029.

Durante la semana de inducción, las y los alumnos reciben orientación para integrarse a la vida académica. Gracias al apoyo del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la Becene continúa fortaleciendo su compromiso con una educación pública de calidad, basada en valores, inclusión y visión de servicio.