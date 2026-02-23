ASISTENCIA TOTAL A CLASES, REFLEJO DEL ORDEN Y CONFIANZA EN TODO SAN LUIS

• Más de 100 mil estudiantes del Sistema Educativo Estatal Regular acudieron con normalidad a las aulas en las cuatro regiones, reflejo de condiciones de estabilidad y tranquilidad.

El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, consolidó condiciones de estabilidad que permitieron que este 23 de febrero más de 100 mil estudiantes del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), de los niveles básico, medio terminal, medio superior y superior, acudieran a clases con normalidad en las cuatro regiones. Este resultado refleja el fortalecimiento institucional que hoy permite a las familias potosinas avanzar con certeza en un entorno que respalda su desarrollo sin límites.

El director general del Sistema, Martín Rodríguez Martínez, destacó que la presencia total del alumnado en los planteles confirma la confianza de la comunidad educativa y el funcionamiento adecuado de las acciones preventivas que se mantienen de forma permanente en todo el territorio Estatal. La coordinación entre autoridades y centros escolares ha permitido que la jornada se desarrolle con orden, privilegiando el bienestar de niñas, niños y jóvenes.

Este escenario reafirma el compromiso del Gobierno del Estado de garantizar el acceso a la educación y proteger la integridad de la comunidad escolar, confirmando el cambio que se vive y se siente, donde la tranquilidad y el acompañamiento institucional permiten que la formación académica continúe sin interrupciones en beneficio de las nuevas generaciones.