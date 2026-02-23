15.8 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADOSEER

ASISTENCIA TOTAL A CLASES, REFLEJO DEL ORDEN Y CONFIANZA EN TODO SAN LUIS

By Redacción
108
spot_img
lunes, febrero 23, 2026

• Más de 100 mil estudiantes del Sistema Educativo Estatal Regular acudieron con normalidad a las aulas en las cuatro regiones, reflejo de condiciones de estabilidad y tranquilidad.

El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, consolidó condiciones de estabilidad que permitieron que este 23 de febrero más de 100 mil estudiantes del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), de los niveles básico, medio terminal, medio superior y superior, acudieran a clases con normalidad en las cuatro regiones. Este resultado refleja el fortalecimiento institucional que hoy permite a las familias potosinas avanzar con certeza en un entorno que respalda su desarrollo sin límites.
El director general del Sistema, Martín Rodríguez Martínez, destacó que la presencia total del alumnado en los planteles confirma la confianza de la comunidad educativa y el funcionamiento adecuado de las acciones preventivas que se mantienen de forma permanente en todo el territorio Estatal. La coordinación entre autoridades y centros escolares ha permitido que la jornada se desarrolle con orden, privilegiando el bienestar de niñas, niños y jóvenes.
Este escenario reafirma el compromiso del Gobierno del Estado de garantizar el acceso a la educación y proteger la integridad de la comunidad escolar, confirmando el cambio que se vive y se siente, donde la tranquilidad y el acompañamiento institucional permiten que la formación académica continúe sin interrupciones en beneficio de las nuevas generaciones.

Artículo anterior
ENCUESTA REVELA ALTA APROBACIÓN DE RICARDO GALLARDO EN SAN LUIS POTOSÍ
Artículo siguiente
DIPUTADOS FEDERALES Y SENADORES RECONOCEN AL GOBIERNO ESTATAL POR GARANTIZAR PAZ Y ESTABILIDAD EN SAN LUIS
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.