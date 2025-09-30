21.2 C
ARRANCAN LIGAS Y JUEGOS DEPORTIVOS SEER 2025-2026

lunes, septiembre 29, 2025

* El Sistema Educativo Estatal Regular promueve la formación integral y el talento deportivo de estudiantes con miras a competencias regionales y nacionales.

El Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) inauguró las XXIV Ligas Deportivas del nivel medio superior y los XXIII Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior, ciclo escolar 2025-2026.
Su director, Martín Rodríguez Ramírez, destacó que, en cumplimiento con la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, de brindar una educación integral, con estas actividades se promueve en las y los estudiantes la disciplina, valores y trabajo en equipo. Además, se brindan oportunidades deportivas sin límites al representar al Estado a nivel regional y nacional.
Las ligas contempla dos fases: de septiembre a abril se realizarán las eliminatorias que convoca el Consejo Nacional para el Desarrollo del Deporte en la Educación Media Superior (Conadems) en la región Centro, así como las eliminatorias estatales en Altiplano, Media y Huasteca; de enero a junio se desarrollará la categoría libre.

