ACCIONES INTEGRALES PARA FORTALECER ESPACIOS EDUCATIVOS SEGUROS

El Gobierno del Estado impulsa una estrategia coordinada para reforzar la prevención y atención de la violencia contra mujeres y niñas.

El Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) fortaleció su política institucional de cero tolerancia a cualquier forma de agresión hacia mujeres y niñas. Este trabajo se integra a una agenda Estatal que avanza sin límites en la construcción de entornos seguros dentro y fuera de las aulas tal como lo ha instruido el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

El SEER llevó a cabo diversas actividades, entre ellas la inauguración de la Unidad de Igualdad de Género, la fotografía colectiva del Lazo Naranja y una Feria de la Salud dirigida a la comunidad educativa. Además, se desarrolló el taller “Violencia contra las Mujeres” y el curso “Escuela libre de violencia”, en coordinación con el Instituto Temazcalli para fortalecer capacidades de prevención.