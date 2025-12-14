21.7 C
San Luis Potosí
ACCIONES INTEGRALES PARA FORTALECER ESPACIOS EDUCATIVOS SEGUROS

By Redacción
domingo, diciembre 14, 2025

El Gobierno del Estado impulsa una estrategia coordinada para reforzar la prevención y atención de la violencia contra mujeres y niñas.

El Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) fortaleció su política institucional de cero tolerancia a cualquier forma de agresión hacia mujeres y niñas. Este trabajo se integra a una agenda Estatal que avanza sin límites en la construcción de entornos seguros dentro y fuera de las aulas tal como lo ha instruido el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
El SEER llevó a cabo diversas actividades, entre ellas la inauguración de la Unidad de Igualdad de Género, la fotografía colectiva del Lazo Naranja y una Feria de la Salud dirigida a la comunidad educativa. Además, se desarrolló el taller “Violencia contra las Mujeres” y el curso “Escuela libre de violencia”, en coordinación con el Instituto Temazcalli para fortalecer capacidades de prevención.

