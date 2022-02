Sedena lanza 50 vacantes para civiles: pide estos requisitos para aplicar.

El periodo de evaluación para las vacantes inició el 9 de febrero y termina el 1 de marzo. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) lanzó una nueva convocatoria con 50 vacantes para civiles que estén interesados en ingresar al Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea. La institución informó que la evaluación para los interesados inició el 9 de febrero y termina el 1 de marzo de 2022.

Las 50 vacantes de la Sedena se suman a la convocatoria de plazas para trabajo eventual con salarios brutos de hasta 35 mil pesos mensuales.

¿Para qué funciones son las 50 vacantes que lanzó la Sedena?

La convocatoria con 50 vacantes de la Sedena es para ingresar al Instituto Armado en la Dirección General de Industria Militar.

En un comunicado, se detalla que las vacantes a cubrir son como Soldados Auxiliares de Materiales de Guerra para que causen alta en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y en la Dirección General de Industria Militar.

Las vacantes se encuentran en Oriental, Puebla y Ciudad de México.

El periodo de evaluación inició el 9 de febrero y termina el 1 de marzo

Los aspirantes a ocupar una vacante deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mexicano o mexicana por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad

Ser soltero o soltera y no vivir en concubinato

Tener dieciocho años cumplidos y no ser mayor de treinta

El personal técnico o especialista no podrá ser mayor de treinta y dos años, salvo que las necesidades del servicio lo justifiquen y previa autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional, se podrá dar de alta a mayores de esta edad

Contar con Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional

Contar con los documentos originales siguientes:

Copia certificada del Acta de Nacimiento o copia certificada de dicho documento, tomada del libro donde se asentó su nacimiento, cuya expedición no sea mayor de tres meses

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral

Certificado de Educación a nivel licenciatura

Acreditar buena conducta mediante constancia de no antecedentes penales o con constancia expedida por la autoridad municipal o delegacional

Tener los conocimientos inherentes a su especialidad, tratándose de personal auxiliar especialista, y acreditarlos mediante Diploma, Certificado, Título y Cédula Profesional o Acta de Examen elaborada por el Organismo donde desea causar alta

Estar sano y apto clínica y psicológicamente para el servicio de las armas, lo que se acreditará mediante el certificado médico expedido por el Escalón Sanitario correspondiente

De acuerdo con lo señalado por la Sedena, los interesados deben tener una braza que sea proporcional a la estatura mínima siguiente:

Personal masculino en Unidades, Dependencias e Instalaciones, 1.63 metros

Personal en la Escuela Militar de Aviación 1.65 metros

Personal femenino en Unidades, Dependencias e Instalaciones, 1.60 metros

Suscribir el Contrato de Enganche

¿Las personas con tatuajes pueden aplicar para las 50 vacantes?

Sobre las personas que presentan tatuajes se especificó que podrán ingresar al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, siempre y cuando:

No se encuentren en lugares visibles con el uso de uniforme

Tenga una dimensión máxima de 10 x 10 centímetros

Las imágenes no sean ofensivas a la moral o hagan apología del delito

En caso de que tengan más de un tatuaje, estos no sean mayor del 10% de la superficie corporal

Los interesados en esta convocatoria de la Sedena deberán presentarse en un horario de 08:00 a 13:00 horas en Avenida Industria Militar No. 1111, Colonia Lomas de Tecamachalco, Naucalpan de Juárez, Estado de México.

También pueden llamar al 55 52 94 73 24 extensiones 118, 104, 238 o en el número comercial 55 55 89 53 33.

Para mayor información consulta el siguiente enlace:

https://www.gob.mx/sedena/articulos/requisitos-para-el-ingreso-al-instituto-armado-en-la-direccion-general-de-industria-militar?idiom=es

