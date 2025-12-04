SECTOR PRIVADO Y GOBIERNO ESTATAL CIERRAN FILAS PARA EMPRENDER MAYOR CRECIMIENTO EN 2026

• El Gobernador Ricardo Gallardo se reunió con los directivos de la planta de BMW en San Luis Potosí y con las y los integrante del Consejo Consultivo Potosí.

Para consolidar un crecimiento sin límites, el Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona sostuvo reuniones con directivos de BMW Group San Luis Potosí, donde dio la bienvenida a Klaus Von Moltke quien asumirá la presidencia de la planta en enero de 2026 y con las y los integrantes del Consejo Consultivo Potosí con quienes analizó el panorama del próximo año en materia de infraestructura y donde reafirmó la alianza entre sector empresarial y Gobierno.

Ricardo Gallardo destacó que el encuentro con BMW estuvo encabezado por su actual CEO Harald Gottsche, donde se abordaron temas clave sobre la situación actual de la planta, los avances en movilidad y electromovilidad, así como los nuevos proyectos que consolidan a nuestro Estado como un referente mundial en innovación y demuestran la confianza en el talento potosino.

Asimismo, el Jefe de Gobierno Estatal se reunió con las y los integrantes del Consejo Consultivo Potosí, con quienes dialogó sobre los proyectos de infraestructura que se consolidarán para el 2026 que potenciarán el dinamismo económico que hoy ha logrado San Luis Potosí.

En ambas reuniones, el Gobernador Gallardo Cardona hizo un respetuoso llamado a seguir trabajando en unidad para que el próximo año siga el desarrollo del Estado y avance el Potosí sin límites con el respaldo de la iniciativa privada y el Gobierno del Estado.