SECTOR CAÑERO, COLUMNA VERTEBRAL DE LA ECONOMÍA POTOSINA

• El secretario general de Gobierno, se reunió con representantes de asociaciones de cañeros de la Huasteca y reconoció la importante labor del sector agrícola.

La industria cañera en San Luis Potosí es uno de los motores clave para impulsar el empleo rural, la producción agroindustrial y el fortalecimiento del comercio local, por lo que el Gobierno del Estado da acompañamiento para incentivar su crecimiento, aprovechando condiciones climatológicas como las recientes lluvias.

Lo anterior lo dio a conocer el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, al reunirse con representantes de asociaciones de cañeros de la región Huasteca para escuchar directamente sus necesidades y gestionar de manera coordinada los recursos estatales y federales.

Destacó que el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona externó de forma personal la voluntad de su Gobierno para apoyarlos y atender las situaciones que enfrentan para conservar los indicadores de producción de caña, por lo que recordó que, desde principios de año, el Estado puso a disposición una maquinaria tipo bulldozer D6 y una perforadora de pozos profundos, equipo que se utilizó coordinadamente con base a un calendario y bitácoras de trabajo aportando solamente el combustible y personal de trabajo.