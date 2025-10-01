18.1 C
Sección 52 homenajea a trabajadores del Nivel Medio Terminal

martes, septiembre 30, 2025

Por primera vez, y por iniciativa de la Sección 52 del SNTE, se llevó a cabo la Ceremonia de Reconocimiento al Día del Nivel Medio Terminal, un acto en el que se honró la trayectoria y dedicación de maestras, maestros y del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación que han entregado su vida al servicio de la educación.

Durante la ceremonia, la Mtra. Elizabeth Bibiana Guerrero Milán, líder de esta organización sindical, destacó la importancia de reconocer a quienes sostienen la escuela pública y generan oportunidades para miles de familias potosinas. Señaló que este homenaje representa un compromiso de la Sección 52 para acompañar, respaldar y valorar el esfuerzo cotidiano del personal educativo.

El evento resaltó la labor de las Escuelas de Artes y Oficios, el CACE, el CECOBAC y el CENEI, instituciones que forman a más de cuatro mil estudiantes en San Luis Potosí, brindando formación práctica y humanista. La ceremonia contó con la participación de directores de las escuelas del nivel, maestras y maestros, el Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación, autoridades educativas e inspectores. Con la representación del secretario de Educación, Juan Carlos Torres Cedillo, asistió la jefa del Departamento de Educación Media y Superior de la SEGE, Abigaíl Eugenia Villagrán Rodríguez, quien refrendó el respaldo institucional a este reconocimiento.

Como parte de la convivencia, se realizó una rifa de obsequios, reafirmando el espíritu de cercanía y gratitud con todos los trabajadores de la educación.

Con esta iniciativa, la Sección 52 reafirma su compromiso de fortalecer la educación pública y de reconocer a quienes hacen posible que sea un motor de desarrollo, movilidad social y esperanza para las comunidades potosinas.

