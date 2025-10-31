Sección 52 fortalece práctica docente con Encuentro Pedagógico

Esta mañana, la Sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación desarrolló con éxito el Encuentro Pedagógico “Elementos para la planeación didáctica por proyectos”, una estrategia académica nacional impulsada por el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE para fortalecer la práctica docente y promover el trabajo colaborativo en el aula.

En un día inhábil, las y los agremiados asistieron con entusiasmo y compromiso a la sede del evento, donde se congregaron maestras y maestros de distintas regiones del estado.

En representación de nuestro dirigente nacional Mtro. Alfonso Cepeda Salas, el Dr. Jorge Antonio Alfaro Rivera, integrante del Colegiado Nacional de Profesionalización Docente, Desarrollo Educativo y Fomento Cultural, dirigió un mensaje a la comunidad educativa y declaró formalmente inaugurados los trabajos del encuentro. Lo acompañaron la Dra. Juana Imelda Infante Arratia y la Mtra. Adriana de Jesús Villar Huízar, del mismo Colegiado, así como la Mtra. Alicia Flores Escobar, del Comité Nacional Electoral.

Durante su intervención, la Mtra. Elizabeth Bibiana Guerrero Milán, secretaria general de la Sección 52, subrayó que la planeación por proyectos representa una herramienta eficaz para fortalecer los aprendizajes y la creatividad docente, y reconoció la participación de las y los agremiados que respondieron al llamado sindical.

El acto protocolario contó con la presencia del Mtro. Juan Carlos Bárcenas Ramírez, secretario general de la Sección 26 del SNTE; del Prof. Juan Manuel Armendáriz Rangel, representante del CEN para la Sección 52; del diputado local Crisógono Pérez López; así como de autoridades de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, del Sistema Educativo Estatal Regular y de exsecretarios generales de la Sección 52.

El programa incluyó una conferencia magistral, mesas de trabajo y espacios de reflexión, en los que las y los participantes compartieron experiencias y propuestas para consolidar la planeación didáctica por proyectos como práctica de mejora continua.

Con este ejercicio formativo, la combativa Sección 52 del SNTE reafirma su compromiso con la profesionalización del magisterio y con el proyecto educativo nacional.