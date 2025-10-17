Sección 52 del SNTE impulsa el liderazgo y la formación de su juventud magisterial con el 6° Congreso SNTE Joven

La Sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación llevará a cabo los días 18 y 19 de octubre el 6° Congreso SNTE Joven, un encuentro que busca fortalecer el liderazgo, la identidad sindical y el compromiso de las nuevas generaciones del magisterio potosino.

La Mtra. Elizabeth Bibiana Guerrero Milán, secretaria general de la Sección 52, hizo una invitación abierta a las y los jóvenes agremiados para participar en esta jornada de formación y diálogo, que —dijo— representa una oportunidad para compartir experiencias, adquirir herramientas y consolidar un sindicalismo más cercano, innovador y solidario.

El Congreso se desarrollará en las instalaciones de la Sección 52, en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado y en el Hotel Real Plaza, espacios que servirán de escenario para conferencias, talleres y dinámicas formativas centradas en la tecnología educativa, la comunicación asertiva, el bienestar emocional y la acción colectiva.

Entre los conferencistas invitados destacan Leonardo Salinas González, especialista en inteligencia artificial aplicada a la educación; los hermanos Pancardo, reconocidos por su trabajo motivacional y de liderazgo humano; y el Dr. Rodrigo Castillo, experto en innovación pedagógica y desarrollo docente.

La dirigente sindical subrayó que el SNTE Joven es una apuesta por el relevo generacional y la participación activa de quienes hoy dan nuevo impulso al sindicato. “Queremos escuchar a nuestros jóvenes, acompañarlos y brindarles herramientas que fortalezcan su liderazgo en las aulas y en la vida sindical”, expresó.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el inicio del evento, con una cuota de recuperación de $300 para congresistas locales y $600 para foráneos, a través del WhatsApp 444 578 1388.