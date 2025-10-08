Sección 52 del SNTE honra el legado del Profesor Rafael Turrubiartes Macías a diez años de su partida

A una década de su partida, la Sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación rindió homenaje al Profesor Rafael Turrubiartes Macías, líder sindical emblemático cuya trayectoria marcó una época de dignidad, firmeza y humanismo en la defensa de los derechos magisteriales.

El acto se llevó a cabo en el jardín sindical que resguarda su busto, espacio simbólico donde la memoria del maestro permanece viva entre generaciones de trabajadores de la educación. La ceremonia fue encabezada por la Mtra. Elizabeth Bibiana Guerrero Milán, secretaria general de la Sección 52, acompañada por integrantes del Comité Ejecutivo Seccional, exdirigentes, representantes de distintos niveles educativos y familiares del recordado dirigente.

En su mensaje, la Mtra. Guerrero Milán evocó la figura del Profesor Turrubiartes como un referente de integridad y compromiso, subrayando que su ejemplo continúa inspirando a la Sección 52 en tiempos de nuevos desafíos. “Fue un hombre de visión, coraje, determinación, humanismo, espíritu de servicio y profunda humildad”, expresó. “Nos enseñó que la verdadera fortaleza del sindicalismo está en la convicción, no en la imposición; en la razón, no en el sometimiento; en la unidad, no en la división.”

La secretaria general recordó que el Profesor Turrubiartes supo conducir a la organización con firmeza en momentos difíciles, defendiendo la autonomía sindical y la voz libre del magisterio potosino frente a quienes intentaron someterla. Su legado, dijo, permanece vigente en la práctica cotidiana del diálogo responsable, la interlocución digna y la defensa inteligente de los derechos de los trabajadores de la educación.

El homenaje concluyó con la colocación de una ofrenda floral y un minuto de silencio en memoria del maestro, cuyo nombre sigue siendo sinónimo de integridad, servicio y compromiso. En un clima de respeto y reflexión, la Sección 52 reafirmó su decisión de mantener viva la enseñanza de quien hizo del sindicalismo una causa de justicia y dignidad.

A diez años de su fallecimiento, el mensaje fue claro y compartido por todos los presentes: la unidad no se rompe y la lucha no se rinde.