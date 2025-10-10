Sección 52 del SNTE conmemora la vocación y trayectoria del magisterio potosino del Nivel de Educación Primaria

San Luis Potosí, S.L.P., 9 de octubre de 2025.– La Sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) realizó por primera vez un acto de reconocimiento al personal docente y de apoyo del Nivel de Educación Primaria, en homenaje a su entrega, compromiso y trayectoria al servicio de la niñez potosina.

El evento fue encabezado por la maestra Elizabeth Bibiana Guerrero Milán, secretaria general de la Sección 52, quien destacó que este homenaje no solo celebra la vocación del magisterio, sino que reafirma el compromiso ético con la profesión y con los derechos que la dignifican.

Recordó las palabras del maestro Alfonso Cepeda Salas líder nacional del SNTE: “No podemos ser sordos ante las necesidades de nuestros compañeros”, afirmación que —subrayó— guía las gestiones permanentes que la Sección 52 sostiene con las autoridades educativas.

Con la representación del secretario de Educación asistió José Perdomo Quintero. También participaron Crisógono Pérez López, presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado; Francisco Lomelí Isaza, titular de la Oficina de Enlace Educativo de la SEP; y Juan Manuel Armendáriz Rangel representante del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE.

Por parte del Sistema Educativo Estatal Regular estuvo presente Alejandro Salazar Nevárez, acompañado por Erick Teodorakis Rodríguez Donis y María Guadalupe Chávez Meza.

Durante la ceremonia se entregaron 28 reconocimientos a docentes con 40 años de servicio, símbolo de una vida de entrega, constancia y amor por la enseñanza. El acto incluyó una rifa de obsequios, la mayoría aportados por la propia Sección 52, además de dos regalos enviados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación, como muestra de aprecio al magisterio potosino.

Con esta conmemoración, la Sección 52 del SNTE reafirma su compromiso con la dignidad docente, la unidad sindical y la defensa de los derechos laborales, bajo su convicción permanente:

Unidad que no se rompe, lucha que no se rinde.