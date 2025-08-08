SE SOSTIENE EL EMPLEO EN SAN LUIS POTOSÍ

• Más de 480 mil empleos formales en 2025 avalan la vocación laboral de nuestra entidad.

San Luis Potosí se posiciona como un bastión de empleo formal, incluso en un entorno económico nacional desafiante. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en julio de 2025 la entidad registró 480 mil 574 empleos formales, lo que refleja el compromiso continuo con la estabilidad laboral y la resiliencia de su mercado.

A pesar de una ligera disminución de mil 74 empleos respecto al mes anterior y acumulaciones menores en la variación de empleo en los últimos meses, es fundamental destacar que esta situación se produce en medio de un contexto económico complicado a nivel nacional. La disminución de la inversión, tanto pública como privada, ha afectado sectores como la construcción y la adquisición de maquinaria, sin embargo, San Luis Potosí ha sabido adaptarse.

Con el respaldo sin límites de Gobierno del Estado el sector productivo sigue registrando indicadores positivos como el del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en enero, febrero, y marzo hubo un importante repunte de 12 mil 506 empleos; marzo rompió el máximo histórico de la mayor cifra de afiliados al IMSS en la historia del Estado con 491 mil 265 personas. Además la entidad se colocó en abril entre las diez entidades con mayor generación laboral en el país, al sumar 8 mil 345 nuevos registros en los primeros cuatro meses de 2025

El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Crisógono Sánchez Lara, dijo que durante el año hay temporadas en las que aumenta el empleo como el inicio del ciclo agrícola, o a finales del año donde se llegan a registrar hasta 8 mil empleos en un mes.