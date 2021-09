Se pedirá la opinión y propuestas de ciudadanos sobre temas ambientales, para emitir leyes que protejan el entorno

La Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Congreso del Estado, fomentará la participación de la ciudadanía para tratar los temas que tienen que ver con la protección del entorno ambiental y los recursos naturales del estado, manifestó el diputado Eloy Franklin Sarabia, presidente de esta comisión legislativa.

Agregó que al recibir los expedientes y las iniciativas pendientes de la anterior Legislatura, se observa que tratan de temas muy importantes en materia de protección al medio ambiente, principalmente por parte de ciudadanos, por lo cual se buscará analizar para presentarlos al pleno próximamente.

“Lo que pretendemos es empezar a recopilar todas estas iniciativas que vengan por parte de los ciudadanos, abrirlas y hacer encuestas y tener esta convocatoria por medio de un buzón que tendremos aquí donde estaremos recibiendo todas y cada una de las sugerencias de los ciudadanos”.

También agregó que se revisarán las situaciones que tienen que ver con los confinamientos de basura, como es el caso de la empresa que presta servicio al ayuntamiento de la capital, que ha incumplido con lo estipulado en relación al confinamiento y tratamiento.

“Y lo que vemos no es un receptor con la norma que se exige en cuanto a ecología se refiere, no es un confinamiento que pudiera dársele tratamiento, sino que es un tiradero, a VIGUE lo único que le interesa es recoger la basura, pesarla y que le paguen, pero la corresponsabilidad que hay en este contrato no existe y habrá que echarle una revisada a este contrato porque no se ha cumplido”.

Agregó que se buscará una coordinación con todos los ayuntamientos y la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) para revisar la situación de los rellenos sanitarios o confinamientos de basura; además de los problemas de contaminación de los ríos en la zona huasteca, por la integración de desechos de empresas, y la protección a las áreas naturales protegidas, entre otros temas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...