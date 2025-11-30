SE MANTIENE CRECIMIENTO SOSTENIDO DEL EMPLEO EN SAN LUIS POTOSÍ

* Registra empleo estable, menor desocupación y avances en formalidad laboral.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de (STPS) informa que los resultados del tercer trimestre de 2025 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) muestran indicadores positivos para el mercado laboral Estatal, consolidando a la entidad como una de las más estables del país. Durante el periodo julio-septiembre, se registró un aumento de 11 mil 934 personas ocupadas respecto al trimestre anterior, mientras que la tasa de desocupación disminuyó a 3.1 por ciento, reflejando que la mayoría de quienes buscan empleo encuentran oportunidades en un tiempo relativamente corto.

El empleo formal también presentó avances significativos, con dos mil 61 nuevos empleos, 983 personas con acceso a instituciones de salud y un incremento de dos mil 96 empleadores en los sectores productivos. Asimismo, se observó un aumento de 11 mil 812 asalariados y una disminución de trabajadores con percepciones no salariales o en búsqueda de subocupación. Estos resultados son consecuencia de políticas de formalización, inspección laboral y vinculación promovidas por la dependencia, en coordinación con el sector empresarial, que fortalecen la protección social y la estabilidad laboral en San Luis Potosí.

Por sectores, el primario (agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca) generó 16 mil 544 empleos, destacando su recuperación en el corto plazo, mientras que el sector terciario (comercio y servicios) registró cinco mil 473 nuevos empleos, principalmente en servicios profesionales, comercio y restaurantes. El Gobierno del Estado, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, reafirma su compromiso sin límites con la capacitación, formalización y movilidad laboral, así como con programas innovadores de empleo que fomentan la inclusión de jóvenes, mujeres y otros grupos prioritarios, consolidando un mercado laboral justo, competitivo y en crecimiento.