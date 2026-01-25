SE INCREMENTA ACTIVIDAD COMERCIAL EN SAN LUIS POTOSÍ

• A tasa anual, en el mes de noviembre el comercio al menudeo aumentó 4.6 sus ventas, su personal en 0.8 y sus remuneraciones en 2.6, según lo informa el INEGI.

Reflejo del dinamismo económico que sin límites vive San Luis Potosí, las empresas comerciales al menudeo asentadas en la Entidad aumentaron en un año sus ingresos 4.6 por ciento, su número de trabajadores en 0.8 y las remuneraciones a su personal en 2.6, según lo indica la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La EMEC proporciona información relevante sobre el comportamiento del comercio interior de México y en su publicación del 21 de enero consigna los avances que de noviembre del 2024 al mismo mes del 2025 registraron las empresas comerciales de venta al por mayor y las que venden minoritariamente en San Luis Potosí.

Este avance en el comercio interior potosino acredita el éxito de las políticas económicas que ha instaurado la administración del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, como la atracción de nuevas inversiones que generan más empleos, lo que se traduce en mejores ingresos para las familias potosinas y en un aumento del circulante.

Igualmente, el aumento en los ingresos del comercio potosino obedece al mayor poder de compra que posee la ciudadanía con los apoyos que el Gobierno estatal otorga, principalmente a grupos vulnerables como madres solteras, personas con discapacidad o de la tercera edad e incluso estudiantes, quienes con las becas económicas que reciben pueden adquirir mayores insumos.

De acuerdo con el ejercicio estadístico, en ese lapso los comercios al por mayor establecidos en el Estado tuvieron un retroceso en sus ingresos de menos 4.6 por ciento y de menos 0.6 por ciento las remuneraciones a sus empleados.