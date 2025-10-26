14.2 C
San Luis Potosí
type here...
ESTADO

SE ACABARÁ TRÁFICO DE LA 57: RICARDO GALLARDO ANUNCIA NUEVA AUTOPISTA A QUERÉTARO

By Redacción
106
lunes, octubre 27, 2025
spot_img

* El Gobernador del Estado gestionó con Grupo Meta la nueva autopista que impulsará el desarrollo de la Entidad, con una inversión de más de 20 mil millones de pesos.

El Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, anunció el arranque de la nueva autopista San Luis Potosí a Querétaro, una de las obras de infraestructura más importantes que se construirá con inversión privada superior a los 20 mil millones de pesos por parte del Grupo Meta.
El Gobernador potosino expuso que este nuevo corredor conectará de manera más rápida y segura la zona metropolitana de la capital potosina con el centro del país, y que será una obra, de magnitud similar a la autopista San Luis–Matehuala.
Ricardo Gallardo dijo que la nueva autopista, representa un paso histórico en materia de movilidad y desarrollo económico para San Luis Potosí, al consolidar al Estado como un punto estratégico del corredor industrial y logístico del Bajío y adelantó que en breve realizará una inspección de los avances pues ya inició el primer tramo.
El Mandatario Estatal subrayó que este proyecto detonará empleos directos e indirectos durante su construcción, mejorará la conectividad y fortalecerá el turismo hacia San Luis Potosí, además de fortalecer el clúster automotriz y la llegada de más inversiones globales.

Artículo anterior
GOBIERNO DE SOLEDAD GARANTIZA ATENCIÓN MÉDICA PROFESIONAL Y GRATUITA EN SUS 7 CONSULTORIOS MÉDICOS
Artículo siguiente
SAN LUIS IMPULSA LA CIENCIA E INNOVACIÓN EN EL CAMPO
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.