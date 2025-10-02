Sara Rocha Medina respalda al Senador y líder del PRI Alejandro Moreno Cárdenas ante la persecución política en su contra

* No permitamos el autoritarismo y la cerrazón que propicia Morena para dividir a México; es tiempo de unidad social, afirmó la diputada

La diputada local del PRI Ma. Sara Rocha Medina, expresó su respaldo absoluto al presidente nacional del PRI y senador Alejandro Moreno Cárdenas, ante la venganza y persecución política que se ejerce desde el poder y que buscan dañarlo en lo personal y familiar.

Lo anterior derivado de que en Campeche fue expropiado un terreno a la madre del líder priista, como primer objetivo de la Ley de Expropiaciones en ese estado.

«Lo que hoy está ocurriendo es indignante. No se conforman con atacar al Presidente del PRI Nacional, Alejandro Moreno Cárdenas: se atreven a tocar lo más sagrado, la familia”, señaló, al tiempo de advertir que dichos ataques buscan silenciar y desmantelar a la oposición.

Rocha Medina puntualizó que estos embates son simples cortinas de humo que pretenden desviar la atención de los verdaderos problemas del país: la corrupción, los negocios turbios y la falta de resultados del gobierno de la 4T.

La legisladora priista reprobó las conductas que se están tomando desde el poder porque “si eso lo hacen con un senador y presidente de un partido, qué se pueden esperar los ciudadanos que tampoco convergen con el oficialismo, no tendrán garantizada la tranquilidad y paz de su patrimonio”.

La legisladora potosina sostuvo que no se puede guardar silencio ante estas agresiones, pues callar significaría volverse cómplices de que se normalicen estas prácticas. En ese sentido, convocó a la militancia y a la ciudadanía a levantar la voz con fuerza y claridad, demostrando que el PRI es un bloque unido, firme e indestructible.

“Los diputados debemos dar el ejemplo. Somos la voz de la gente y la militancia en todo el país, y hoy esa voz debe sonar fuerte, clara y enojada. Porque la dignidad no se negocia, y la unidad no se rompe”, agregó la legisladora priista.