SANIDAD VEGETAL FORTALECE AL CAMPO EN SAN LUIS DURANTE 2025

* Con inversión histórica, coordinación interinstitucional y uso de tecnología, la entidad refuerza la protección fitosanitaria para garantizar cultivos sanos, mejores rendimientos y mayor bienestar.

Durante 2025, el Gobierno del Estado consolidó acciones científicas y tecnológicas para el cuidado del campo, con una inversión superior a los 53 millones de pesos destinada a la prevención y control de plagas y enfermedades agrícolas. Bajo el liderazgo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el respaldo al sector agropecuario avanzó sin límites, priorizando la sanidad vegetal como eje estratégico para la productividad y la seguridad alimentaria.

En la última sesión ordinaria del año del Comité Estatal de Sanidad Vegetal (CESV), encabezada por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), se revisaron avances físicos y financieros de las campañas fitosanitarias, con un ejercicio del 99 por ciento de los recursos. Entre las acciones destacan el combate a la mosca mexicana de la fruta, el monitoreo y control de saltamontes y chapulín en distintas regiones del Estado, así como trabajos de investigación y contención de plagas que afectan cultivos clave como cítricos, maíz y sorgo.

Además, se acordó la incorporación de nuevas tecnologías como el uso de drones para vigilancia y fumigación, el refuerzo de personal especializado y la aplicación de proyectos preventivos ante riesgos como la langosta centroamericana. Estas medidas, fortalecen la coordinación con municipios y productores para mejorar la sanidad del campo y elevar la calidad de vida de las familias rurales.