SAN LUIS VUELA SIN LÍMITES CON CINCO NUEVAS RUTAS AÉREAS

* Gobierno del Estado y Volaris consolidan la conectividad del Estado con nuevos vuelos a Monterrey, Guadalajara, Puebla, Puerto Vallarta y Chicago.

San Luis Potosí vive un cambio profundo que se siente en su conectividad y gracias a las gestiones del Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, el Estado despega sin límites con cinco nuevas rutas de Volaris hacia Monterrey, Guadalajara, Puebla, Puerto Vallarta y Chicago. Este avance consolida a la entidad como el punto de partida estratégico hacia el norte del país y los Estados Unidos.

La apertura de estos vuelos, disponibles a partir de junio, responde al fuerte dinamismo industrial y comercial de la región. San Luis Potosí ofrecerá ahora la única conexión aérea directa con Monterrey y fortalecerá el vínculo con Chicago, mercados clave para la inversión. Este crecimiento sostenido facilita la movilidad de empresarios y acerca a las familias potosinas a destinos de gran relevancia.

El desarrollo económico del Estado es un referente nacional que atrae confianza. Además del impulso a los negocios, se potencia el turismo de ocio con la nueva ruta a Puerto Vallarta. La visión de la actual administración es clara: aprovechar la ubicación geográfica para generar más empleos y derrama económica, posicionando al Estado como un líder indiscutible en la industria y el turismo.

Desde 2013, Volaris ha transportado a 1.4 millones de clientes en el Estado, y con estas nuevas rutas expande su oferta actual a Cancún, Tijuana, Dallas, Houston y San Antonio. Los boletos ya están a la venta, marcando un hito en la transformación de San Luis Potosí. Gracias al Gobierno del apoyo, el progreso de las y los potosinos vuela más alto y llega más lejos.