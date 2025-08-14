SAN LUIS VIVE UNA JORNADA DEPORTIVA SIN LÍMITES EN LA FENAPO

* Ocho eventos deportivos de la Feria verán acción este fin de semana.

Con el respaldo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, del 14 al 17 de agosto se realizará una intensa jornada deportiva como parte de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2025, organizada por el Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (Inpode) y el Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve), con ocho eventos en distintas sedes de la capital potosina.

Las actividades incluyen la 3ª Copa Maxi Potosí, Copa Kama’s, 2ª Copa Potosina de Rugby, Torneo de Karate, Copa Gydman, Torneos de Ajedrez y la Carrera BMX, en recintos como el Centro de Desarrollo de Talento y Alto Rendimiento Plan de San Luis (Cdtar), parque Tangamanga II, Unidades Deportivas y el Auditorio Renovación Moral.

Estos eventos refuerzan el impulso al deporte como motor de salud, integración y bienestar para la niñez, juventud y familias potosinas consolidando a San Luis Potosí como referente nacional en cultura física y deporte.