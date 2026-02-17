SAN LUIS SUPERA 8 MIL VACUNAS EN MACRO MÓDULOS

• La amplia participación ciudadana fortalece la cobertura preventiva y mantiene activa la campaña contra el sarampión en la entidad.

Atendiendo la convocatoria del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la población acudió por tercer día consecutivo a los macro módulos de vacunación instalados en San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, donde se reforzó la protección contra el sarampión. La respuesta ciudadana consolida un esfuerzo sin límites para ampliar la cobertura preventiva y acercar servicios de salud a más familias.

Durante la jornada dominical se vacunaron cerca de cuatro mil personas, registrándose la mayor afluencia en los cuatro puntos habilitados. En tres días se alcanzó un total de 8 mil 876 potosinas y potosinos inmunizados, resultado de la coordinación entre instancias de salud para responder a la demanda.

La campaña continúa vigente y la población puede acudir a las unidades del IMSS Bienestar, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Esta participación social consolida el cambio que se vive y se siente en la cultura de prevención y fortalece la coordinación institucional para proteger la salud pública.