10.9 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADO

SAN LUIS SUPERA 8 MIL VACUNAS EN MACRO MÓDULOS

By Redacción
113
spot_img
martes, febrero 17, 2026

• La amplia participación ciudadana fortalece la cobertura preventiva y mantiene activa la campaña contra el sarampión en la entidad.

Atendiendo la convocatoria del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la población acudió por tercer día consecutivo a los macro módulos de vacunación instalados en San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, donde se reforzó la protección contra el sarampión. La respuesta ciudadana consolida un esfuerzo sin límites para ampliar la cobertura preventiva y acercar servicios de salud a más familias.
Durante la jornada dominical se vacunaron cerca de cuatro mil personas, registrándose la mayor afluencia en los cuatro puntos habilitados. En tres días se alcanzó un total de 8 mil 876 potosinas y potosinos inmunizados, resultado de la coordinación entre instancias de salud para responder a la demanda.
La campaña continúa vigente y la población puede acudir a las unidades del IMSS Bienestar, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Esta participación social consolida el cambio que se vive y se siente en la cultura de prevención y fortalece la coordinación institucional para proteger la salud pública.

Artículo anterior
JURAMENTO A LA BANDERA REUNIRÁ A MILES DE ESTUDIANTES EN LA ARENA POTOSÍ
Artículo siguiente
RICARDO GALLARDO SE MANTIENE COMO REFERENTE NACIONAL DE BUEN GOBIERNO
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.