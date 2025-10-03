SAN LUIS, SEGUNDO LUGAR NACIONAL EN CRECIMIENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES PARA 2026

• Mayores beneficios para la entidad por disciplina financiera, eficiencia recaudatoria y gestión ante la federación.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) proyectó un incremento real del 9 por ciento en el Ramo 28 para San Luis Potosí dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, lo que posiciona a la entidad como el segundo estado con mayor crecimiento de participaciones federales en el país.

La secretaria de Finanzas Ariana García Vidal destacó que este logro es resultado de la disciplina financiera y la eficiencia recaudatoria local, así como de una gestión responsable ante la federación tal como lo ha impulsado el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona

La titular de la Secretaría de Finanzas subrayó que este crecimiento permitirá fortalecer sin límites los programas sociales, la infraestructura y las inversiones estratégicas, y reiteró que el gobierno estatal trabaja sin límites para consolidar el desarrollo económico y social de todas las regiones del estado.

Con este avance, San Luis Potosí reafirma su liderazgo nacional en materia de finanzas públicas y garantiza mejores condiciones para el bienestar de las y los potosinos.