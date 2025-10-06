SAN LUIS SE CONSOLIDA COMO REFERENTE EN CIENCIA Y EDUCACIÓN

* La entidad fue sede del XXXIV Concurso Nacional de Aparatos y Experimentos de Física, con la participación de más de 200 estudiantes y 60 proyectos provenientes de nueve estados del país.

San Luis Potosí fue sede del XXXIV Concurso Nacional de Aparatos y Experimentos de Física. El certamen reunió a jóvenes de nivel medio superior de diversas entidades para presentar proyectos en las categorías de aparato didáctico, aparato tecnológico y experimento de física, fortaleciendo una educación sin límites.

En esta edición, el Cobach plantel 01 de Soledad obtuvo el primer lugar en la categoría de Experimentos de Física con el proyecto “Nueve cálculos de física de forma creativa”. Cabe destacar que, desde 1996, esta es apenas la segunda ocasión en que San Luis Potosí recibe el certamen, lo que subraya la relevancia histórica de la edición 2025 para la comunidad científica y educativa del Estado.