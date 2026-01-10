SAN LUIS REFUERZA VIGILANCIA SANITARIA PARA PREVENIR EL GUSANO BARRENADOR

* En coordinación con autoridades federales, se establecen medidas de prevención para mantener a la baja casos de gusano barrenador en el Estado.

San Luis Potosí mantiene acciones permanentes de vigilancia sanitaria en zonas ganaderas para prevenir la propagación del gusano barrenador, plaga que ha afectado a estados como Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Mientras esas entidades registran más de 300 casos en conjunto, en San Luis Potosí solo se han detectado dos.

El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, informó que, por instrucción del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se estableció coordinación con autoridades federales para atender esta contingencia y proteger al sector ganadero, especialmente en la región Huasteca. Asimismo, hizo un llamado a reforzar la responsabilidad en la importación de ganado, principalmente del sureste del país.

Agregó que, aunque a nivel nacional se reportan alrededor de mil 100 casos, en la entidad se activaron de inmediato los protocolos sanitarios, en coordinación con autoridades federales, municipales y asociaciones ganaderas, mediante cercos de control y acciones preventivas en las cuatro regiones.