9.9 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADO

SAN LUIS REFUERZA VIGILANCIA SANITARIA PARA PREVENIR EL GUSANO BARRENADOR

By Redacción
119
spot_img
sábado, enero 10, 2026

* En coordinación con autoridades federales, se establecen medidas de prevención para mantener a la baja casos de gusano barrenador en el Estado.

San Luis Potosí mantiene acciones permanentes de vigilancia sanitaria en zonas ganaderas para prevenir la propagación del gusano barrenador, plaga que ha afectado a estados como Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Mientras esas entidades registran más de 300 casos en conjunto, en San Luis Potosí solo se han detectado dos.
El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, informó que, por instrucción del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se estableció coordinación con autoridades federales para atender esta contingencia y proteger al sector ganadero, especialmente en la región Huasteca. Asimismo, hizo un llamado a reforzar la responsabilidad en la importación de ganado, principalmente del sureste del país.
Agregó que, aunque a nivel nacional se reportan alrededor de mil 100 casos, en la entidad se activaron de inmediato los protocolos sanitarios, en coordinación con autoridades federales, municipales y asociaciones ganaderas, mediante cercos de control y acciones preventivas en las cuatro regiones.

Artículo anterior
EN 2026, DIF DE SOLEDAD AMPLÍA PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN AL AUTISMO EN LAS DOS UBR
Artículo siguiente
RECONOCEN A SAN LUIS POTOSÍ POR PROMOCIÓN TURÍSTICA EN FERIA DE LEÓN
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.