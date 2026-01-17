SAN LUIS REFUERZA SU PAPEL ESTRATÉGICO EN EL COMERCIO DE NORTEAMÉRICA

* Durante la reunión de NASCO (North American Strategy for Competitiveness Organization), el Estado refrenda su papel estratégico en la integración económica regional.

San Luis Potosí fortalece su posicionamiento como actor estratégico en el comercio de Norteamérica, ante la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Bajo el liderazgo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el Estado impulsa una política económica enfocada en el desarrollo industrial, la atracción de inversiones y la generación de empleos.

En este contexto, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Jesús Salvador González Martínez, participó en la mesa redonda de Gobierno e Industria organizada por NASCO (North American Strategy for Competitiveness Organization), en la Ciudad de México, donde destacó que la entidad cuenta con condiciones sólidas para enfrentar los retos y oportunidades del T-MEC, además de mantener un entorno favorable a la inversión.

La participación en estos foros internacionales refrenda el compromiso del Gobierno del Estado de fortalecer sin límites las cadenas productivas regionales y posicionar a San Luis Potosí como un socio confiable, impulsando el crecimiento y bienestar de las familias potosinas.