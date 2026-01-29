7.3 C
San Luis Potosí
ESTADO

SAN LUIS POTOSÍ, TERCER LUGAR NACIONAL EN ACTIVIDAD INDUSTRIAL

miércoles, enero 28, 2026

• El cambio que se vive en el estado se refleja en indicadores oficiales que lo colocan entre las economías más dinámicas del país.

San Luis Potosí se posicionó en el tercer lugar a nivel nacional en crecimiento de la actividad industrial, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) publicado por el INEGI el 16 de enero de 2026, con cifras a septiembre de 2025. En este ranking nacional, los primeros lugares fueron ocupados por Tamaulipas, en primer sitio, y Aguascalientes, en segundo, confirmando que el estado potosino avanza sin límites dentro de un grupo líder a nivel país.
El estudio muestra que, mientras la actividad industrial nacional presentó cifras negativas, San Luis Potosí registró un crecimiento anual de 6.2 por ciento, colocándose además como el segundo estado con mejor desempeño en la región Centro-Bajío. Este resultado es reflejo del cambio que se vive en la entidad, impulsado por sectores estratégicos como las industrias manufactureras, la construcción y la generación y distribución de energía.
Al respecto el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Jesús Salvador González Martínez, destacó que estos indicadores confirman la solidez de la estrategia económica impulsada por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, orientada a fortalecer la infraestructura, atraer inversión productiva y generar condiciones de competitividad que permitan un crecimiento sostenido y equilibrado.
Pese a los retos del entorno económico nacional, San Luis Potosí mantiene una ruta clara de desarrollo. Los resultados del indicador publicado en enero de 2026 confirman bases firmes para seguir generando empleo, consolidar su vocación industrial y fortalecer su posición a nivel nacional, refrendando así el compromiso del gobierno estatal con un crecimiento sin límites, acorde con el cambio que se vive y se siente.

