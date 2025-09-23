SAN LUIS POTOSÍ SE TRANSFORMA BAJO EL LIDERAZGO DE RICARDO GALLARDO CARDONA

* Ricardo Gallardo Cardona presenta avances históricos en su Cuarto Informe, consolidando a San Luis Potosí como ejemplo nacional de desarrollo y buen Gobierno.

En el marco del Cuarto Informe de Resultados del Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, líderes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) reconocieron los resultados alcanzados en San Luis Potosí. Carlos Puente Salas, coordinador del PVEM en la Cámara de Diputados, destacó que transformar sueños en realidades ha sido el sello de Ricardo Gallardo, con más de 20 mil millones de pesos invertidos en infraestructura y un crecimiento sostenido en Inversión Extranjera Directa que posiciona al Estado entre los primeros lugares a nivel nacional.

Ignacio Segura Morquecho, dirigente estatal del PVEM, subrayó que este Gobierno ha impulsado grandes avances en programas sociales, movilidad, seguridad e iluminación, convirtiendo a San Luis Potosí en un referente de desarrollo. Afirmó que Ricardo Gallardo no le tuvo miedo al atraso heredado, y con visión y decisión, logró cambiar el rumbo del Estado, logrando que hoy sea reconocido por su estabilidad y crecimiento.

El diputado local Héctor Serrano reconoció que Gallardo Cardona es un Gobernador con un compromiso claro con la gente, que ha mejorado la calidad de vida de las familias potosinas. En tanto, Pepe Stefan, dirigente del PVEM en Oaxaca, aseguró que San Luis Potosí es hoy un modelo nacional gracias al trabajo cercano, decidido y transformador del Gobernador Ricardo Gallardo, cuyas acciones deberían replicarse en otros estados del país.