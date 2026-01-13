SAN LUIS POTOSÍ SE PROYECTA AL MUNDO EN FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO EN MADRID

7.3 C
* Este evento es el más importante del sector turístico a nivel mundial, al reunir a miles de empresas y profesionales de más de 130 países.

Gracias a la visión del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, San Luis Potosí participará en la Feria Internacional de Turismo 2026 (FITUR), que será del 21 al 26 de enero en Madrid, España. Este evento es el más importante del sector turístico a nivel mundial, al reunir a miles de empresas y profesionales de más de 130 países, lo que posiciona al Estado en un escaparate estratégico de alcance global.
La presencia en FITUR permitirá fortalecer la proyección internacional de San Luis Potosí y difundir su riqueza cultural, natural y gastronómica. Se promoverán segmentos clave como el turismo cultural, de naturaleza, de romance, enoturismo y turismo de reuniones, destacando atractivos como la Ruta del Vino y Mezcal Potosino, los Pueblos Mágicos, el Barrio Mágico de Tlaxcala, Xantolo, Real de Catorce y la Huasteca Potosina.
Además, la feria brindará espacios para rondas de negocios, encuentros con operadores, inversionistas y medios internacionales, así como la firma de convenios estratégicos. Estas acciones contribuirán a atraer mayor turismo internacional, fortalecer la imagen de San Luis Potosí como un destino innovador y sustentable, y avanzar en los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2021–2027.

