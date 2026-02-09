SAN LUIS POTOSÍ SE CONSOLIDA COMO LÍDER NACIONAL EN INVERSIÓN AUTOMOTRIZ

• De acuerdo con el Reporte de Inversiones Automotrices 2025 del Clúster Automotriz, el estado captó 761.8 millones de dólares, equivalentes al 18.2 por ciento de la inversión nacional del sector.

San Luis Potosí fortaleció en 2025 su posición como referente nacional en inversión automotriz, resultado de una política económica sin límites encabezada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

El Reporte de Inversiones Automotrices 2025, elaborado por el Clúster Automotriz, ubica a la entidad en el segundo lugar nacional al captar 761.8 millones de dólares, equivalentes al 18.2 por ciento del total nacional.

Este desempeño se reflejó en la concreción de proyectos estratégicos del sector automotriz y de electromovilidad, así como en la generación de casi 6 mil empleos directos, fortaleciendo el clúster industrial del estado y su integración a cadenas de valor globales, incluso en un contexto de desaceleración nacional del sector.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Jesús Salvador González Martínez, destacó que el cambio que se vive en San Luis Potosí es resultado de una estrategia integral de promoción económica, certeza para los inversionistas y coordinación permanente con la industria”, factores que —dijo— continúan posicionando al estado como un destino competitivo y confiable para nuevas inversiones.