SAN LUIS POTOSÍ ROMPE RÉCORD DE CERTIFICACIÓN EN EDUCACIÓN PARA ADULTOS

• En 2025, fueron certificados más de 55 mil adultos en San Luis Potosí.

San Luis Potosí cerró el 2025 con una educación sin límites al superar nuevamente la meta anual a través del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), de esta manera el Gobierno del Estado certificó a 55 mil 692 personas que concluyeron con éxito sus estudios de educación básica.

Como parte de las acciones a favor de la educación en todos los niveles del Mandatario Estatal Ricardo Gallardo Cardona, el director del IEEA José Luis Castro Castillo, destacó que 11 mil 331 personas adquirieron habilidades básicas de lectura y escritura, superando la meta de 7 mil 300; 20 mil 682 concluyeron la educación primaria, por encima de la meta de 11 mil 920; y 24 mil 979 acreditaron la educación secundaria, superando la meta de 16 mil 040.

Estos resultados consolidan a San Luis Potosí como un referente educativo a nivel nacional, un logro gracias al liderazgo del titular del Ejecutivo Estatal y del valor del trabajo en equipo.