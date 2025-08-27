SAN LUIS POTOSÍ REDUCE CASOS DE DENGUE EN 2025

• Con apoyo sin límites se logró disminuir en un 69.7 por ciento en comparación con el año pasado.

Gracias a las acciones y el apoyo sin límites en salud por parte del Gobierno del Estado que encabeza Ricardo Gallardo Cardona, San Luis Potosí logró una reducción del 69.7 por ciento en casos de dengue en comparación con 2024. Esta disminución se reforzó con la segunda Jornada de Combate al Dengue, realizada del 11 al 17 de agosto en todo el Estado.

El subdirector de epidemiología, Juan Luis Delgado, informó que en lo que va del año se han confirmado 296 casos de dengue, frente a los 979 registrados en el mismo periodo del año anterior. Durante la jornada se intensificaron labores de fumigación, descacharrización y saneamiento básico con apoyo de Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris) Jurisdicciones Sanitarias y ayuntamientos.

Las autoridades sanitarias reconocieron la participación ciudadana como factor clave en la disminución de contagios, e invitan a la población a mantener medidas preventivas como el uso de repelente, ropa adecuada, colocación de mosquiteros y apertura de ventanas durante las fumigaciones.