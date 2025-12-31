SAN LUIS POTOSÍ MÁS FUERTE Y PRÓSPERO EN 2026: RICARDO GALLARDO

* En su mensaje de año nuevo a las y los potosinos, el Gobernador de San Luis Potosí convocó a la unidad y anunció que en 2026 habrá más obras y oportunidades para todas y todos.

El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona envió un abrazo fraterno de Año Nuevo a todas y todos los potosinos y afirmó que San Luis Potosí avanza como una entidad más moderna, segura y con oportunidades para todos los sectores. “Unidos seguiremos construyendo el San Luis que merecemos”, afirmó.

En la víspera de la celebración de Año Nuevo, el Mandatario Estatal convocó a las familias de los 59 municipios a continuar en unidad y colaboración para fortalecer nuestra calidad de vida, con escuelas dignas, calles pavimentadas, alumbrado público funcional y mayor seguridad, además de impulsar la cultura, el emprendimiento y el crecimiento económico en todas las regiones.

Ricardo Gallardo Cardona destacó que 2026 será un año clave para el Estado, con importantes obras por inaugurar y arrancar que fortalecerán la movilidad y el desarrollo económico, entre ellas el puente del bulevar Valle de los Fantasmas con Circuito Potosí, el puente BMW, el mega parque acuático en el Tangamanga I y el parque Tangamanga III en Soledad de Graciano Sánchez, entre muchas obras más en las cuatro regiones.

Asimismo, subrayó que continúan avanzando proyectos estratégicos de infraestructura carretera y de movilidad, como nuevos puentes, calles y carreteras, así como las autopistas San Luis Potosí–Matehuala y San Luis Potosí–Querétaro, que se realizan con inversión privada y representan un impulso directo a la competitividad, la atracción de inversiones y la generación de empleos.

Finalmente, el Gobernador del Estado aseguró que 2026 será un año de grandes expectativas, en el que su gobierno continuará distribuyendo la bonanza a las cuatro regiones con más infraestructura, más inversión privada y más programas sociales para garantizar la calidad de vida, y deseó a las y los potosinos un feliz cierre de 2025, reiterando que seguirá apoyando sin límites los sueños de las familias potosinas.