ESTADO

SAN LUIS POTOSÍ MANTIENE TENDENCIA A LA BAJA EN DELITOS DE ALTO IMPACTO

lunes, noviembre 3, 2025

* Gracias a la estrategia integral de seguridad, que incluye acciones policiales e inversión en infraestructura y educación, San Luis es uno de los Estados más seguros del país.

San Luis Potosí mantiene de manera progresiva una tendencia a la baja en delitos de alto impacto como resultado de la estrategia integral de seguridad implementada por el Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona. Durante el mes de octubre solo se registraron seis homicidios dolosos, la cifra más baja en los últimos años; mientras que han sido cinco feminicidios los cometidos a lo largo del 2025.
Lo anterior lo dio a conocer el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), quien anota que los homicidios dolosos registrados durante el mes de octubre en todo el territorio potosino se suscitaron los días 5, 15, 20, 28 y 26 del mes de referencia, este último día con dos víctimas.
En lo que respecta a los feminicidios, los 5 casos registrados en San Luis Potosí en lo que va del año, representan el 1.0 por ciento de los 513 delitos de este tipo cometidos en todo el país; cifra por debajo de la media de 16 casos.
La estrategia integral de seguridad se enfoca en erradicar por completo la violencia de género e incluye acciones en materia educativa, modernización de la infraestructura, creación de áreas verdes, fomento al empleo, reforzamiento y ampliación de alumbrado público, políticas de equidad de género y, por supuesto, una policía más capacitada y mejor equipada que hoy recibió el anuncio de un incremento salarial.

