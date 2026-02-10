SAN LUIS POTOSÍ LOGRA REDUCCIÓN HISTÓRICA DEL 83.9% EN HOMICIDIOS AL INICIO DE 2026

• La estrategia integral de seguridad implementada por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona posiciona a la entidad como referente nacional en pacificación.

San Luis Potosí ha iniciado el año 2026 con una disminución del 83.9 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos durante el mes de enero en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Este descenso sitúa a la entidad potosina en el segundo lugar nacional entre los estados con mayor efectividad en la reducción de este delito, sólo detrás de Zacatecas que registró un menos 88 por ciento y superando ampliamente a estados como Quintana Roo, Tabasco y Aguascalientes.

Este avance significativo en la pacificación del estado es el resultado directo de la estrategia integral de seguridad diseñada e implementada por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona la cual, a diferencia de modelos anteriores no se centra en medidas policiacas, sino que ataca las raíces estructurales de la delincuencia, a través de generación de empleos, ampliación de espacios deportivos y recreativos, financiamientos, becas y apoyos sociales.

Esta estrategia ha permitido que San Luis Potosí salga de los grupos de entidades con mayor incidencia delictiva, consolidando un entorno de mayor tranquilidad y certidumbre para las familias potosinas en este 2026.