SAN LUIS POTOSÍ LIDERA CONSULTAS DEL T-MEC EN EL BAJÍO

miércoles, octubre 8, 2025

• Autoridades y sectores productivos abordaron temas clave como nearshoring, certidumbre jurídica e integración comercial, con miras a fortalecer la postura de México en los próximos años.

San Luis Potosí se posiciona como líder económico del Bajío al ser el primer estado de la región en iniciar las Consultas Regionales del T-MEC, ejercicio clave para definir la postura de México ante este tratado en los próximos 16 años.
El secretario de Desarrollo Económico, Jesús Salvador González, destacó la participación del estado en el mercado norteamericano y el impulso del nearshoring como parte de una estrategia para fortalecer la competitividad regional. También participó Salomón Rosas, representante del Gobierno Federal.
Durante la jornada se dialogó con cámaras empresariales y sectores estratégicos sobre temas como certidumbre jurídica y reglas claras de comercio. Se prevé una nueva reunión en noviembre para incluir a todos los sectores involucrados.

