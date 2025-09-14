18.1 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADO

SAN LUIS POTOSÍ LANZA EL DISTINTIVO EQUIDAD 360 PARA IMPULSAR LA INCLUSIÓN LABORAL

By Redacción
131
spot_img
domingo, septiembre 14, 2025

* Esta iniciativa busca reconocer a las empresas comprometidas con la equidad de género y la inclusión.

Con el apoyo sin límites del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), presentó el Distintivo Equidad 360, en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta iniciativa busca reconocer a las empresas comprometidas con la equidad de género y la inclusión.
El lanzamiento tuvo lugar en el Auditorio de la Universidad TecMilenio, con la participación de más de 30 empresas y representantes de cámaras empresariales como la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Copearmex) y Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).
El Distintivo Equidad 360 evalúa nueve dimensiones clave como liderazgo incluyente, clima laboral y prevención del acoso. Con esta acción, San Luis Potosí se posiciona como la primera entidad en el país en implementar una política integral de inclusión laboral respaldada por la OIT.

Artículo anterior
PLAN INTERINSTITUCIONAL PERMITE BLINDAJE SIN LÍMITES ENTRE SAN LUIS POTOSÍ Y GUANAJUATO: JESÚS JUÁREZ HERNÁNDEZ
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.