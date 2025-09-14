SAN LUIS POTOSÍ LANZA EL DISTINTIVO EQUIDAD 360 PARA IMPULSAR LA INCLUSIÓN LABORAL

* Esta iniciativa busca reconocer a las empresas comprometidas con la equidad de género y la inclusión.

Con el apoyo sin límites del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), presentó el Distintivo Equidad 360, en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta iniciativa busca reconocer a las empresas comprometidas con la equidad de género y la inclusión.

El lanzamiento tuvo lugar en el Auditorio de la Universidad TecMilenio, con la participación de más de 30 empresas y representantes de cámaras empresariales como la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Copearmex) y Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

El Distintivo Equidad 360 evalúa nueve dimensiones clave como liderazgo incluyente, clima laboral y prevención del acoso. Con esta acción, San Luis Potosí se posiciona como la primera entidad en el país en implementar una política integral de inclusión laboral respaldada por la OIT.