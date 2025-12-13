SAN LUIS POTOSÍ IMPULSA AGENDA AMBIENTAL SIN LÍMITES

* Fortalece su presencia en los trabajos rumbo a la Estrategia Regional Noreste y Sierra Madre Oriental 2025–2030, ampliando alianzas para una agenda ambiental más sólida.

La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) participó en el conversatorio “Oportunidades de Colaboración en torno a la Estrategia Regional Noreste y Sierra Madre Oriental 2025–2030”, convocado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) en Saltillo, Coahuila, donde el Gobierno del Estado, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, reafirmó su compromiso con una agenda ambiental sin límites y con la coordinación regional para fortalecer las políticas de conservación.

Durante el encuentro, especialistas de Pronatura, el Centro del Agua del Tec de Monterrey, CEMEX Sustentabilidad, la Universidad Antonio Narro y el APFF Cuatrociénegas coincidieron en la necesidad de integrar esfuerzos entre estados. Entre los acuerdos, se confirmó que la GIZ proyecta a la Secretaría como actor clave en el proyecto Cumbres Resilientes 2026, lo que permitirá ampliar la cooperación técnica y consolidar a San Luis Potosí en acciones de conservación del noreste del país.