13.7 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADO

SAN LUIS POTOSÍ IMPULSA AGENDA AMBIENTAL SIN LÍMITES

By Redacción
124
sábado, diciembre 13, 2025

* Fortalece su presencia en los trabajos rumbo a la Estrategia Regional Noreste y Sierra Madre Oriental 2025–2030, ampliando alianzas para una agenda ambiental más sólida.

La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) participó en el conversatorio “Oportunidades de Colaboración en torno a la Estrategia Regional Noreste y Sierra Madre Oriental 2025–2030”, convocado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) en Saltillo, Coahuila, donde el Gobierno del Estado, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, reafirmó su compromiso con una agenda ambiental sin límites y con la coordinación regional para fortalecer las políticas de conservación.
Durante el encuentro, especialistas de Pronatura, el Centro del Agua del Tec de Monterrey, CEMEX Sustentabilidad, la Universidad Antonio Narro y el APFF Cuatrociénegas coincidieron en la necesidad de integrar esfuerzos entre estados. Entre los acuerdos, se confirmó que la GIZ proyecta a la Secretaría como actor clave en el proyecto Cumbres Resilientes 2026, lo que permitirá ampliar la cooperación técnica y consolidar a San Luis Potosí en acciones de conservación del noreste del país.

Artículo anterior
RICARDO GALLARDO PONE EN MARCHA OPERATIVO INVIERNO SEGURO 2025
Artículo siguiente
Secretaría de Salud confirma el primer caso de la influenza A-H3N2 en México
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.