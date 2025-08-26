SAN LUIS POTOSÍ GARANTIZA SEGURIDAD SOCIAL DIGNA PARA POLICÍAS MUNICIPALES

• La Secretaría General de Gobierno apoyará a los ayuntamientos con asesoría para su implementación.

La aprobación de las reformas a la Constitución Política de San Luis Potosí en materia de seguridad social digna para policías municipales, es una medida que fortalece el marco jurídico y promueve sin límites condiciones laborales justas que contribuyen a la paz social en la Entidad.

Al respecto el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, informó que la Secretaría brindará asesoría a los municipios para implementar los nuevos esquemas de jubilación. Dijo que la iniciativa, impulsada por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, obliga a los ayuntamientos a garantizar el acceso de las y los policías a prestaciones de retiro, pensión o jubilación mediante instituciones públicas.

Torres Sanchez agregó que las reformas, que modifican el artículo 114 y leyes complementarias, representan un avance significativo en la protección de los derechos laborales del personal de seguridad. Los municipios tendrán un plazo de 120 días para adecuar sus estructuras internas y, desde el próximo ejercicio fiscal, deberán incluir en su presupuesto una partida específica para financiar estos beneficios.