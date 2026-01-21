SAN LUIS POTOSÍ FORTALECE SU CONECTIVIDAD AÉREA CON NUEVAS RUTAS NACIONALES

• Las gestiones del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona permiten la incorporación de vuelos a Ciudad de México (AIFA) y Monterrey, impulsando la movilidad, el desarrollo económico y la competitividad del estado.

San Luis Potosí avanza sin límites en el fortalecimiento de su conectividad aérea, un cambio que se vive en mayores oportunidades de movilidad y se siente en el impulso al desarrollo económico del estado. Gracias a las gestiones del Gobierno encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, se concretó la incorporación de dos nuevas rutas nacionales operadas por Viva Aerobus: San Luis Potosí–Ciudad de México, a través del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA/NLU), y San Luis Potosí–Monterrey (MTY), ampliando las opciones de traslado para viajeros de negocios y turismo.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Jesús Salvador González Martínez, informó que la ruta San Luis Potosí–Ciudad de México (AIFA) iniciará operaciones el 23 de marzo de 2026, con siete vuelos semanales de ida y vuelta, lo que permitirá una conexión diaria con la zona metropolitana del Valle de México y fortalecerá la competitividad de la entidad.

Asimismo, detalló que la ruta San Luis Potosí–Monterrey comenzará operaciones el 30 de junio de 2026, con una frecuencia inicial de tres a cuatro vuelos semanales. Agregó que el Gobierno del Estado mantiene negociaciones con aerolíneas internacionales para la apertura de nuevas rutas hacia Monterrey, Guadalajara, Puebla y Chicago, así como destinos en Canadá, consolidando a San Luis Potosí como un punto estratégico de conectividad aérea a nivel nacional e internacional.