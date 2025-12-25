21.2 C
San Luis Potosí
SAN LUIS POTOSÍ EXPERIMENTA CRECIMIENTO SIN LÍMITES EN COMERCIO Y SERVICIOS

jueves, diciembre 25, 2025

* La Secretaría de Desarrollo Económico detalló que más de mil 800 millones de pesos de inversiones privadas se han destinado a la apertura de nuevos negocios.

San Luis Potosí tuvo un crecimiento sin límites durante 2025 en los sectores de comercio y servicios, al registrar mil 893.9 millones de pesos en inversiones destinadas a la apertura de nuevos negocios y a la creación de mil 531 nuevas empresas, lo que refleja la confianza del sector empresarial en la estabilidad económica del estado y en las políticas públicas de impulso al desarrollo comercial implementadas por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
El secretario de Desarrollo Económico, Jesús Salvador González Martínez, informó que entre las inversiones más destacadas se encuentra la de Walmart de México, que destinó 445 millones de pesos para ampliar su presencia en la entidad, reafirmando el atractivo de San Luis Potosí para grandes cadenas nacionales e internacionales.
Dichos recursos se distribuyeron en los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Cedral, Ciudad Fernández y Villa de Pozos, donde se prevé un impacto directo en la generación de empleos, el fortalecimiento del consumo interno y la consolidación de una visión de crecimiento económico sostenido para el estado.

