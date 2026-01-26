SAN LUIS POTOSÍ ESTADO MÁGICO. UNICO HISTÓRICO E INCREÍBLE..

POR RAFAEL AGUILAR FUENTES

El estado potosino tiene una configuración cultural de climas y paisajes única en la historia de México y América ,desde el altiplano norte habitado antiguamente por Chichimecas y Guachichiles emparentados con la lengua náhuatl, con las tribus indígenas que bajaron de América del Norte incluidos los Mexicas.

Con su zona centro hermosamente colonial industrial y comercial de origenes obviamente españoles, tlaxcaltecas también guachichiles indios zacatecos y «mexicanos «.

La capital potosina posee centros comerciales industriales y residenciales de primer mundo, así como sus tradicionales barrios ,que son un atractivo que no puedes desaprovechar.

Su procesion del silencio y su festival de Xantolo simplemente son imperdibles.

Su Santa María del Río con zonas de indígenas descendientes de otomíes, pames y no se diga la Huasteca potosina con sus cascadas y «el relámpago verde de los loros», estado multicultural basta señalar que los indígenas huastecos tenek hablan Maya y son originarios de las tribus que habitaban Guatemala Veracruz Yucatán.

(aunque solo compartían el idioma no los usos y costumbres)

Es decir ningún estado posee este mosaico multicultural de herencia indígena con lenguas vivas actualmente.

Tenemos desiertos zona media semi boscosa y una exuberante selva huasteca (y todo lo recorres en 6 horas)

Si visitas y caminas por San Luis Potosí es como recorrer el país entero.

Es un estado con sabor norteño identidad propia potosina y todo cambia rumbo a la huasteca, aquí conocerán de todo..

Es un centro cultural comercial unico como la capital potosina, basta señalar que el corredor automotriz más fuerte y con más futuro de México está en el municipio de Villa de Reyes.

Hay un San Luis Potosí con magníficas obras de la época de la colonia, del porfirismo del «art nouveau» y del «art deco» y hasta barrocas y churriguerescas,

es de las ciudades más recomendadas para vivir en América latina.

Su zona media naranjera y su enorme Huasteca de paraíso te garantizan unas vacaciones únicas e increíbles.

Por sí mismo San Luis Potosí es mucho en la historia de México, conócelo.

¡Ven te estamos esperando!

Es cuánto.